Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyaretler sürüyor - Haberler

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi sonrası Bartın'daki görevine başlayan Arslan, Çakır ve Gürel'i hizmet binası önünde karşıladı.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından makama geçen Çakır ve Gürel, Arslan'a görevlerinde başarı diledi.

Arslan da valilere ziyaretleri için teşekkür etti.