Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyaretler sürüyor - Haberler

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyaretler sürüyor

AA - Akif Yaman - Güncel
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyaretler sürüyor

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi sonrası Bartın'daki görevine başlayan Arslan, Çakır ve Gürel'i hizmet binası önünde karşıladı.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından makama geçen Çakır ve Gürel, Arslan'a görevlerinde başarı diledi.

Arslan da valilere ziyaretleri için teşekkür etti.

AA / Akif Yaman - Güncel

Valiler Kararnamesi Kastamonu Karabük Bartın Güncel Haberler

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