Bartın Valisi Güner'den Belediye Başkanı Akın'a veda ziyareti - Haberler

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Bartın Valisi Güner'den Belediye Başkanı Akın'a veda ziyareti

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın Valisi Güner'den Belediye Başkanı Akın'a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine getirilen Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a veda ziyaretinde bulundu.

BARTIN (AA) - Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine getirilen Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a veda ziyaretinde bulundu.

Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güner'in 6 Kasım 2018'den bu yana Bartın'a önemli katkılarda bulunduğunu, ilin gelişmesi ve tanıtımı adına başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Güner'e teşekkür eden Akın, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diledi, başarı temenni etti.

Vali Güner ise misafirperverliği için Akın'a teşekkür ederek, sağlık ve başarı diledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Akın, Vali Güner'e günün anısına hediyeler takdim etti.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Valiler Kararnamesi, Sinan Güner, Cemal Akın, Bartın, Güncel, Haberler

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