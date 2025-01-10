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Bartın Valisi Arslan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bartın Valisi Arslan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylamada, Suriye'deki ekonomik değişimleri ve günlük yaşamı yansıtan kareler dikkat çekti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Vali Arslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ekonomik hayatta da yeni dönemin başladığını gösteren "Her şeye rağmen" isimli karesine oy veren Arslan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'de düzenlenen Efes-2024 tatbikatında çektiği "Mavi vatan savunması" fotoğrafını tercih eden Arslan, "Günlük Hayat" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" "Spor" kategorisinde de Cem Özdel'in Senegal'in başkenti Dakar'da dev dalgaların arasında ilerleyen sörfçüyü fotoğrafladığı "Dalgalar arasında" karesini seçti.

Vali Arslan, "Yılın Kareleri" oylamasının Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli olaylara dair çok geniş seçki sunduğunu belirterek, tercihte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafların yine birbirinden güzel olduğunu ve her birinin değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlattığını dile getiren Arslan, "Ben de memnuniyetle oylamaya katıldım. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansının, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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