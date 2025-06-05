Bartın Valisi Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı

Bartın Valisi Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, bayramın, ihtiyaç sahiplerine uzanan bir elin, kırılan kalplerin onarılmasının ve farklılıklarla güçlü toplum olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını belirtti.

Bayramda kesilen her kurbanın fedakarlığı, verilen her selamın kardeşliği, yapılan her ziyaretin gönül köprüsünü temsil ettiğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda acıyı paylaşarak azaltmayı, sevinci paylaşarak çoğaltmayı bilen milletin evlatları olarak bu bayramda da elimizi gönülden uzatalım, sevgimizi, merhametimizi ve umudumuzu paylaşalım. Bayram vesilesiyle kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine, sağlık kurallarına ve toplumsal hassasiyetlere gereken özeni gösterelim, bayram ziyaretleri ve seyahatlerde ise trafik kurallarına riayet ederek kendimizin ve sevdiklerinizin can güvenliğini koruyalım."

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmesi için tüm kurumlarla önlemlerin alındığını ve ilgililerin de görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin emanetleri kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.