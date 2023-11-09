Bartın Valisi Arslan'dan "10 Kasım" mesajı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, aziz millettin istiklal ve istikbal mücadelesinin eşsiz lideri, 100. yılı büyük gururla kutlanan Cumhuriyet'in kurucusu ve bağımsızlığın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde milletçe saygı, şükran ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Adını tarihe altın harflerle yazdırmış kahraman asker ve büyük devlet adamı olan Atatürk'ün, yalnızca kazandığı zaferler ve eserleriyle değil, aynı zamanda ortaya koyduğu fikirler, engin ileri görüşlülüğü, barışa ve insani değerlere verdiği önemle de tüm dünyanın saygısını kazanmış müstesna bir lider olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"O, 'En büyük eserim' dediği genç Cumhuriyet'i, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözleriyle bizlere emanet etmiştir. Bizler de inanç ve idealleri ile yolumuzu aydınlatmaya devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda Cumhuriyet'imizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak ve kazanımlarına sahip çıkarak, Cumhuriyet'imizi ikinci yüzyılında daha da güçlendirerek ilelebet yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle ve azimle çalışmayı sürdürüyoruz."

Arslan, kendilerine emanet edilen Cumhuriyet'i sonsuza kadar korumaya, yaşatmaya ve yüceltmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "En büyük sorumluluğumuzun Atatürk'ün bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunun bilincindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.