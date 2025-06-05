Bartın Valisi Arslan, Bayram Öncesi Trafik Denetimine Katıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Vali Arslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile Bartın-Karabük kara yolu TÜVTÜRK Muayene İstasyonu önündeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerce yapılan denetime katılan Arslan, durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla bir süre sohbet ederek, özellikle emniyet kemeri ve hız sınırı başta olmak üzere kurallara uymalarını istedi.

Sürücülerin bayramlarını tebrik eden Arslan, hem kendi hem başkalarının can ve mal güvenliği için trafik kurallarına mutlaka uymaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Arslan, gazetecilere, bayram tatili öncesinde sürücülerin yoğun şekilde trafiğe çıktıklarını ve Valilik olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Özellikle yoğunluk nedeniyle bayram tatillerinde trafik kurallarına uymanın daha fazla önem taşıdığına dikkati çeken Arslan, "Bizler de vatandaşlarımıza trafik kurallarının önemini bir kez daha hatırlatmak için uygulama yaptık, bayramlarını kutladık. Onlardan azami ölçüde kurallara uymalarını rica ettik. İnşallah ülkemizde de ilimizde de güzel, kazasız, belasız, sıkıntısız bayram geçiririz. Bütün hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." diye konuştu.

Arslan, denetime katılan emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bayramlarını da tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.