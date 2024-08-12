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BARÜ, Kolombiya'da uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda temaslarda bulundu

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğretim üyeleri, uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde araştırma, bilgiyi paylaşma ve kültürler arası etkileşimi artırmak için Kolombiya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğretim üyeleri, uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde araştırma, bilgiyi paylaşma ve kültürler arası etkileşimi artırmak için Kolombiya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında önemli ilerlemelerle başarılar elde edilirken, Türkiye'nin nitelikli temsili ve kurumsal kapasitesinin artırılması doğrultusunda adımlar atılmaya devam ediliyor.

65 farklı ülkeden öğrencisi olan BARÜ, 32 ülkeden 130 üniversiteyle işbirliğine giderek bu kazanımların sürdürülebilir şekilde geleceğe aktarılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yirmibeş, Kolombiya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinde BARÜ'nün vizyon projeleri ve odak çalışma alanları hakkında sunumların yapıldığı ziyaretlerde, muhtemel işbirliği alanları üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

BARÜ heyeti, Kolombiya temasları kapsamında Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bogota Koordinatör Yardımcısı Mehmet Can Gümüş'ü de ziyaret etti. Görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin en önemli bileşenlerinden olan Kolombiya'nın yükseköğretim alanında Türkiye ile yapacağı ortak çalışmaların önemine değinildi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'nün uluslararasılaşma stratejilerini ilerletme yönündeki kararlılığının sürdüğünü belirterek, göstermiş oldukları gayretlerden dolayı Zahmakıran ile Yirmibeş'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kolombiyalı mevkidaşı ile Mayıs 2022'de imzaladığı ortak bildiriyi de hatırlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizması sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeye çıkarılmış ve stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. Bu noktada bizler de Yükseköğretim Kurulumuzun liderliğinde ülkemizin stratejilerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Uluslararasılaşma stratejilerimizi adım adım ilerleterek bilim diplomasisi ağımızı genişletiyoruz. Böylece tüm bileşenlerimizin yetkinliklerini artırmalarını hedeflerken kurumsal kapasitemizi de yükseltiyoruz. Bu düşüncelerle daha iyiye ulaşma doğrultusundaki kıymetli destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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