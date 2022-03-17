Bartın Üniversitesi'nde sektör buluşmaları devam ediyor

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) iş birliğinde "İletişim-Medya ve Halkla İlişkiler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite konferans salonunda düzenlenen programdaki konuşmasında, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve nitelikli bireyler olarak mezun etmek istediklerini söyledi.

Uzun, "Bu doğrultuda bir yandan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma ortamlarında öğrencilerimizi yetiştirirken diğer yandan sektör temsilcileriyle bir araya getiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz örnek olaylar, bilgilendirmeler ve atölye çalışmaları niteliğinde etkinliklerle iş hayatına yönelik deneyimler kazanıyor." dedi.

Konferansta "İletişim-Medya ve Halkla İlişkiler" başlıklı konuşma yapan BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya da meslek hayatındaki başarı hikayelerine ve kendisi için dönüm noktası sayılacak konulardan bahsetti.

Gazetecilik eğitimini Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda aldığını aktaran Çetinkaya, gazeteciliğe Karabük'te Batı Karadeniz Ekspres Gazetesi'nde başladığını, 1996 yılında ise BRTV ile televizyon ve radyo yayıncılığına adım attığını anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı yayınları ve gittiği ülkelerle ilgili yayınladığı gezi notlarını da paylaşan Çetinkaya, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte, soru-cevap bölümünün ardından Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi tarafından Çetinkaya'ya teşekkür belgesi takdim edildi.