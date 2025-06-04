Bartın Üniversitesi'nde Eğitimde Kalite Güvencesi Konferansı Düzenlendi

Bartın Üniversitesi'nde Eğitimde Kalite Güvencesi Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve EPDAD iş birliğiyle 'Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik' konferansı yapıldı. Prof. Dr. Dinçay Köksal, akreditasyonun eğitim kalitesine katkısını vurguladı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen etkinlikte, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite yolculuğunun önemi anlatıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi ile Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yükseköğretimde kalite ve sürekli iyileştirme süreçlerini ele almak amacıyla "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Sürdürülebilirlik" konferansı düzenlendi.

Konferansta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, "Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon: Bitmeyen Yolculuk" başlıkla sunum yaptı.

Köksal, akreditasyon belgelerinin kurumların eğitim-öğretim kalitesini geliştirmesinde ve uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmasında temel araç olduğunu belirtti.

Akreditasyon kriterleri ve bu kriterlerin akademik programlara nasıl entegre edileceği konusunda detaylı bilgi veren Köksal, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!

Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.