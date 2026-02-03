Haberler

Bartın'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HEPDAK tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi. Bu başarı, üniversitenin eğitim kalitesini ve akademik yetkinliğini tescilledi. Ayrıca, akreditasyon ile birlikte BARÜ'deki akredite program sayısı arttı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince (HEPDAK) 5 yıl süreyle akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm, eğitim kalitesini ve akademik yeterliliğini tescilleyen başarıya imza attı.

Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) yetkilendirilen HEPDAK incelemeleri sonucunda bölüm, 5 yıl tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Hemşirelik Bölümü elde ettiği HEPDAK akreditasyonuyla programın eğitim-öğretim yapısı, akademik kadrosu, uygulama olanakları, ölçme-değerlendirme süreçleri ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının ulusal standartlara uygunluğunu kanıtladı.

Ayrıca bölümün akreditasyon belgesi almasıyla BARÜ'nün 9 fakültesi de akreditasyon belgesi alan bölümlere sahip oldu.

Böylece BARÜ'de ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartları tescillenen program sayısı 29 lisans, 8 ön lisans olmak üzere 37'ye yükseldi.

Bartın Kent Lokantasında fiyat güncellemesi

Bartın Belediyesince hizmet veren Kent Lokantası'nda fiyat güncellemesine gidildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla faaliyet gösteren lokantada girdi maliyetlerinin arttığı kaydedildi.

Artan maliyetler nedeniyle 80 lira olan öğün ücretinin bugünden itibaren 110 lira olarak güncellendiğini aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşlarımıza hijyenik, dengeli ve lezzetli öğünler sunmaya devam edebilmek amacıyla bu düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm halkımızı sağlıklı ve ekonomik yemek hizmetimizden faydalanmak üzere Kent Lokantamıza bekleriz."

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı