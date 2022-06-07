Bartın Üniversitesi Azerbaycan'dan 4 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladı - Haberler

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve Khazar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokoller, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyav, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Gülçöhre Memmedova, Khazar Üniversitesi Rektörü Doç Dr. Irada Khalilova ve Khazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı tarafından imzalandı.

BARÜ Rektörü Uzun, uluslararasılaşma noktasında üniversitede önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Uzun, 69 farklı ülkeden uluslararası öğrenciyle yol arkadaşlığı yaparak geleceğe kararlı adımlarla yürüdüklerini belirten Uzun, "Aynı zamanda öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bilimsel alanda her geçen gün daha da artan yetkinliğimizi paydaşlarımızla iş birliği ve güç birliği yaparak ileriye taşıyoruz. Bu düşüncelerle Azerbaycan'dan 4 üniversitemizle imzaladığımız 11 protokoldeki yakın ilgileri için değerli rektörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erasmus, Mevlana ve ikili iş birliktelikleri (MoU) kapsamında imzalanan protokoller, karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği ile akademik iş birliği, ortak proje çalışmaları ve ihtisaslaşma alanında bilgi ve iyi uygulama paylaşımlarını kapsıyor.