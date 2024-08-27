BARÜ 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Başvuruları Başladı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı için başvurular alınmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan AR-GE Proje Pazarı'nın TÜBİTAK tarafından da desteklenmesi uygun görüldü.

Bu yıl ilk defa uluslararası alanda gerçekleştirilen program, BARÜ ile Azerbaycan'dan Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bosna Hersek'ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Malezya'dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan'dan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi paydaşlığında organize edildi.

Bilim ve teknoloji konusunda farkındalığı artırmak, gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla 2017'den bu yana düzenlenen etkinliğe bu yıl rekor başvuru bekleniyor.

Proje özetleri 11 Ekim'e kadar gönderilebilecek

BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı odağında olmak üzere düzenlenen proje pazarıyla ilgili başvurular "projepazari.bartin.edu.tr" internet adresinden alınmaya başlandı.

Proje özetlerinin 11 Ekim'e kadar gönderilebileceği yarışmada ön değerlendirme sonuçları 18 Ekim'de açıklanacak.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde 7-8 Kasım'da düzenlenecek festivalde, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren proje sahiplerine toplam 285 bin lira ödül dağıtılacak.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji temelli kalkınmasına katkı sunmanın hedeflendiği festivalde projeler iki gün boyunca sergilenecek. Eğitimin farklı kademelerinden ziyaretçilerin projeler hakkında bilgi alabileceği etkinliklerde proje sahipleri ve sektör temsilcileri de bir araya getirilecek. Böylece fikirden ürüne giden süreçte hazırlanan projelerin iş insanları tarafından finanse edilmesi ve çeşitli bağlantılarla projelerin katma değeri yüksek ürüne dönüşmesi için de ortam oluşturulacak.

Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinlikte, çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmalar düzenlenecek.

Bu kapsamda, "Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları", "Akıllı Sağlık Uygulamaları", "Akıllı Teknolojiler" "Bulut Teknolojisi", "Büyük Veri ve Analitik", "Dijital Dönüşüm", "Enerji Teknolojileri", "Katmanlı Üretim", "Kimyasal Teknolojiler,", "Nesnelerin İnterneti", "Otonom Robotlar", "Siber Güvenlik", "Simülasyon", "Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik", "Yatay ve Dikey Entegrasyon" ana temalarına yer verildi. Ayrıca "Lise" kategorisinde de projelere yer verilecek.

"Milli teknoloji meşalesi en yükseğe taşınıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye'nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi yolunda tüm bileşenleriyle durmadan çalıştıklarını ve bölgesel odaklı çalışmalarla önemli başarılara imza atarak, ülkenin gelişimine değer kattıklarını belirtti.

Ülkelerin büyük, güçlü ve bağımsız olmalarının temel şartının bilim ve teknolojide iyi olmalarından geçtiğini vurgulayan Uzun, "Üniversitemizin tüm bileşenleriyle 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve ülke olarak konulan hedeflere katkı sunmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bu kararlılıkla 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz AR-GE Proje Pazarı yolculuğunun 7'nci yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yerli ve milli olana güveniyor, geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan gençlerimize inanıyoruz. Etkinliğe 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun, bilim ve teknoloji festivalini bu yıl uluslararası olarak düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kazanımlarımızı işbirliği ve güç birliği içerisinde yarınlara aktarmak hedefiyle hareket ediyoruz. İnanıyorum ki, etkinliğimizde sunulan projeler sektör temsilcilerinin dikkatini çekecek ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirilebilecektir. Ortak geleceğimizi inşa ve ihya etme yolunda bizlere olan güvenini her defasında ifade ederek yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çalışan, üreten ve ürettiğini insanlığın hizmetine sunan üniversite olma yolunda elde ettiğimiz başarılarda bize yol arkadaşlığı yaparak teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum."