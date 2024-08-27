Bartın Ulus'ta Eldeş Barajı su tutma işlemi gerçekleştirildi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve devreye alınan Eldeş Barajı'nın bölge tarımının can damarı olacağını bildirdi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Eldeş Barajı, su tuttu. Temelden yüksekliği 46,25 metre olan Eldeş Barajı'nın gövdesi dolgu beton tipinde projelendirildi. Baraj, 839 bin 830 metreküp depolama hacmine sahip olacak ve bin dekar araziye sulama suyu verecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını vurguladı. Kurumun sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığına dikkat çeken Yumaklı, bu amaçla son 21 yılda 1367 baraj inşa edildiğini belirtti. Bu yatırımlardan birisi olan Bartın'ın Ulus ilçesindeki Eldeş Barajı'nda enerji kırıcı havuz, vana odası, dolusavak köprüsü ve yol destekleme duvar imalatları tamamlandığını ifade eden Yumaklı, tesiste su tutma aşamasının gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

'SULAMAYA AİT İMALATLAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Yumaklı, Eldeş Barajı'nda baraj imalatının tamamlandığını dile getirerek, "Şu anda sulamaya ait imalatlar devam ediyor. 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 100'ünü tamamladık ve su tutma işlemini gerçekleştirerek barajı işletmeye aldık. Baraj sayesinde Uluslu çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak, bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek böylece kazançları artacak. Üreten herkesin yanında olmak bizim asli görevimizdir. Bu dev yatırımımızın başta Bartın olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu tesisimizin yörenin bereketli topraklarına bereket katacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.