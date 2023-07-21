Bartın Ulus İlçesinde Kaçak Tütün Maddelerine El Konuldu

Ulus Emniyet amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, bir iş yerinde kaçak tütün maddeleri bulundu. Arama sonucunda sahte bandrollü makaron sigara, cinsel içerikli çikolata ve elektronik sigara likiti ele geçirildi. Şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.

Bartın Ulus ilçesinde işyerinde yapılan aramada kaçak tütün maddelerine el konuldu

Kaçakçılığın men ve takibine yönelik Ulus Emniyet amirliği ekiplerince ilçe merkezinde ihbarı değerlendirilen perakende tütün satışı yapılan iş yerinde yapılan arama neticesinde;13.200 adet sahte bandrollü makaron sigara,39 adet cinsel içerikli çikolata,29 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Şüpheli 1970 Ulus doğumlu, TCK 188 suç kaydı olan H. İ. K. isimli şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi. - BARTIN