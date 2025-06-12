Bartın OSB'de Forkliftten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk üreten bir fabrikada çalışan Özgür Çelik, bakımını yapmak için çıktığı forkliftten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) forkliftten düşen işçi öldü.
OSB'de kauçuk üreten bir fabrikada çalışan Özgür Çelik (38), bakımını yapmak için çıktığı forkliftten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel