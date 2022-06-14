Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı Bartın merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 18 şüpheli serbest bırakıldı. Bartın merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 18 şüpheli serbest bırakıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Haziran'da Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 18'inin savcılık sorgusu tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, 17'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan 19 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemleri sürüyor. AA / Selim Bostancı - Güncel Cumhuriyet Isparta Bartın Güncel Haberler

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