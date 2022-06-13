Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede Bartın merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi. Bartın merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Haziran'da Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla yakalanan 37 zanlıdan 18'inin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Operasyonda yakalanan 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Selim Bostancı - Güncel Cumhuriyet Isparta Bartın Güncel Haberler

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