Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Haberler

Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı BARTIN merkezli olarak FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı. BARTIN merkezli olarak FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı. Bartın Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bartın merkezli İstanbul, Karabük ve Isparta'da bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 36 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel Bartın Güncel Haberler

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