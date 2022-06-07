Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Haberler

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Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

BARTIN merkezli olarak FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı.

BARTIN merkezli olarak FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bartın merkezli İstanbul, Karabük ve Isparta'da bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 36 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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