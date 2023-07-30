Bartın Limanı'nda Atık Suları Denize Boşaltan Gemiye 3 Milyon 843 Bin Lira Cezası

Bartın Limanı'nda yük alımı için limana yanaşan bir kuru yük gemisi, ambarında bulunan atık suları denize boşaltmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen olay, kamera kayıtlarıyla tutanak altına alındı. Gemiye, Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 3 milyon 843 bin lira ceza uygulandı.