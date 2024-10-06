Üye Girişi
Haberler

BARTIN Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza

BARTIN Karaya oturan restoran vapurun işletmecisine 250 bin TL ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında çapa atarken karaya oturan restoran vapurun işletmecisine, Amasra Liman Başkanlığı tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında çapa atarken karaya oturan restoran vapurun işletmecisine, Amasra Liman Başkanlığı tarafından 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Cide Belediyesi'nden kiralanan 50 metre uzunluğundaki 'Şehit Necati Gürkaya' isimli restoran vapurun çapası fırtınada hasar görünce işletmecisi Amasra Kaymakamlığı'na başvurarak çapasını düzeltmek için hareket izni aldı. Büyük Liman'dan çıktıktan sonra yeniden liman içinde çapa atmaya çalışan vapur, kontrolünü kaybedip, kumsala yakın bölgede karaya oturdu. Çevredeki balıkçıların vapuru kumsaldan çıkartma çabaları olumsuz sonuçlanınca bugün Zonguldak Ereğli Limanı'ndan römorkör getirildi. Vapur, bulunduğu yerden kurtarılarak söküm işlemleri için Kastamonu'nun Cide Limanı'na gönderildi. Öte yandan Amasra Liman Başkanlığı, restoran vapur işletmecisine 250 bin TL idari para cezası uyguladı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Denizcilik Güvenlik Ekonomi Güncel Amasra Çevre Hukuk

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE!
title