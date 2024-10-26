Bartın-Karabük Yolundaki Ağaç Tünelinin Sonbahar Güzelliği

BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç dallarından oluşan tünel, görsel güzellik sunuyor. Tünel yolda, sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesiyle eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Ağaç tünel yoldaki sonbahar güzelliği havadan dron ile görüntülendi.

Bartın'da iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolunda yolculuk edenler, sonbaharın bütün renklerini tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor. Madagaskar'daki Baobap, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, 2019'da bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi.

Bartın- Karabük yolundaki ağaç tünel yol, yeşilin ve sarının her tonunu barındırmasıyla, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, sonbaharda da görenlerin ilgisini çekiyor. Ağaç dallarındaki yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yolu kullanan sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor. Yolun dışında sıra sıra dizilen kavlak ağaçlarının renk oluşturduğu renk cümbüşü güzergah boyunca hayran bırakıyor. Ağaç tünel yoldaki sonbahar güzelliği havadan dron ile görüntülendi.

'BU YOL, HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNÜYOR'

6 yıldır ağaç tünelin girişinde odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (66), "Bu yol her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Özellik sonbahar ayında yaprakların sararmasıyla oluşan güzelliği görmek için Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar. Ancak gelen misafirlerin bir daha dikkatli olması gerekiyor. Yol kenarında duran insanlarımız çöplerini doğaya bırakıyor. Özelikle UNESCO miras listesinde bulunan Safranbolu ile tarihi ve turistik ilçemiz Amasra'ya giderken, bu yolu kullananlar çok mutlu oluyor. Artık burası dünyada tanınır hale geldi. Sadece bu yolu görmek için gelenlerde oluyor" dedi.