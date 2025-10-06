Haberler

Bartın-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bartın-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Güncelleme:
Bartın-Karabük kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve 1 traktörün karışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN- Karabük yolunda 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bartın- Karabük kara yolunun Terkehaliller mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın istikametine giden Emre Kaypak yönetimindeki 67 EE 968 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Aykut Köse yönetimindeki 74 BC 868 plakalı otomobile, ardından da önlerinde giden İbrahim Okol'un kullandığı 74 ABG 561 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Emine Kaypak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen traktör, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Bartın-Karabük yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
