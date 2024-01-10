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Bartın-Karabük Yolunda Taş Düşmesi

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Bartın-Karabük yolunda yamaçtan düşen taşlar bir otomobilde hasara yol açtı. Polis ekipleri taşları temizledi.

BARTIN- Karabük yolunda yamaçtan düşen taşlar bir otomobilde hasara yol açtı. Hasarla ilgili tutanak tutulurken, yola düşen taşları polis ekipleri temizledi.

Bartın- Karabük yolu Yenihan mevkiinde Celalihan viyadüğünde yamaçtan kopan taş parçaları yola düştü. Taşlar, Karabük istikametinden Bartın'a giden bir otomobilin bagajına hasar verdi. Otomobildekiler, olayda yara almadı. Otomobil sahibi durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen trafik polisleri kaza raporu tuttu. Polisler, yola savrulan taşları temizledi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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