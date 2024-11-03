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Bartın-Karabük Yolunda Balık Yükü Taşıyan TIR'ın Yola Düşen Kası 300 Kasa Palamut Trafiği Kapatıldı

Bartın-Karabük Yolunda Balık Yükü Taşıyan TIR'ın Yola Düşen Kası 300 Kasa Palamut Trafiği Kapatıldı
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Bartın-Karabük yolunda bir TIR'dan yola savrulan 300 kasa palamut, trafiğin 1,5 saat kapanmasına sebep oldu. Olay sonrası jandarma ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

BARTIN- Karabük yolunda balık taşıyan TIR'dan 300 kasa palamut yola savruldu. Yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yol, balıkların toplanmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Amasra'dan 28 K 6280 plakalı TIR'ına bin kasa palamut yükleyen M.K., Trabzon'a gitmek için yola çıktı. Gece saatlerinde Bartın-Karabük yolunun Bayırdüzü mevkisine geldiğinde TIR'ın dorsesinin yan kapakları virajda açıldı. Köpük kasalarla buzlu halde götürülen balıklar yola savruldu. M.K., durumu fark edip TIR'ı durdururken, yol balıklarla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yola düşen 300 kasa palamut, jandarma ve Karayolları ekipleri ile çevredekiler tarafından toplanarak başka bir TIR'a yüklendi. Balıkların tamamı kaldırıldıktan sonra Karayolları ekibi, yolda temizlik çalışması yapıp, araçların kaymaması için kum döktü. Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı olan yol, çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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