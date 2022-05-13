KARABÜK (İHA) - Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı

BARTIN - Bartın-Karabük kara yolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında oluşan ve çelik ağlara zarar vererek karayolu güvenliğini tehlikeye sokan heyelanlar sonrasında bölgede çalışma başlatıldı.

Bartın- Karabük karayolunun 15. kilometresindeki Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında heyelanlar oluştu. Heyelanlar sırasında kopan kaya parçaları çelik perdelerin zarar görmesine neden oldu. Karayolu güvenliğini de tehlikeye sokan bölgede önlemler alınarak çalışma başlatıldı.

Özel donanımlı personeller tarafından zarar gören çelik ağların yenileneceği ve güçlendirileceği çalışmalarda dik yamaçlardan kopan kaya parçaları ve toprak yığınlarının tahliyesi de gerçekleştirilmeye başlandı.

Devam eden çalışmalar nedeniyle Bartın - Karabük karayolunun Kirazlıkköprü mevkiinde ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Çalışmaların yaklaşık 10 gün kadar sürmesi bekleniyor.