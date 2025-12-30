'Ağaç tünel yol'da beyaz güzellik

BARTIN ile Karabük arasında, iki tarafı ve üstü ağaçlarla sarılı olan, 'Ağaç tünel yol' olarak bilinen kara yolundaki ağaçlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'daki tarih ve Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstlenen, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolu, Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmıyor. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da da bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

HERKESİ HAYRAN BIRAKIYOR

Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, 4 mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, 30 santime ulaşan kar kalınlığı ilebölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Sürücüler, karla kaplı ağaçların arasında keyifle yolculuk yaptı.