Bartın Irmağı'nın Taşıdığı Çamurlu Su Deniz Rengini Değiştirdi

Bartın Irmağı'nın Taşıdığı Çamurlu Su Deniz Rengini Değiştirdi
Güncelleme:
Bartın'da 3 gündür süren yağmur sonrası Bartın Irmağı'nın çamurlu suyu denizde kahverengi bir renk değişikliğine neden oldu. Yüksek yağış miktarı ve derelerle birleşen deniz alanları çamur rengini aldı.

BARTIN'da 3 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su ile denizin rengi kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz'de cuma, cumartesi ve pazar günleri etkili olan yağmurda, Bartın'da metrekareye 140 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup Bartın'ın dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesimlerinin çamurlu olduğu görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin derelerle birleştiği kesimlerde su çamur rengini aldı.

