Bartın Irmağı'nın taşıdığı atıklar İnkumu Sahili'nde kirlilik oluşturdu

Bartın'da sağanağın etkisiyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirlilik oluşturdu. Kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıklar denize sürüklendi. Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı. Sahildeki çöplerin, iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürüleceği öğrenildi. Bu arada sahildeki kirlilik havadan görüntülendi.