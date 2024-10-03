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Bartın Irmağı'nın Çamurlu Suyu Denizi Kahverengiye Döndürdü

Bartın Irmağı'nın Çamurlu Suyu Denizi Kahverengiye Döndürdü
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Bartın'da etkili olan yağış sonrası Bartın Irmağı, denize çamurlu su taşıyarak suyun rengini değiştirirken, İnkumu Plajı'ndaki temizlik çalışmaları da başladı.

BARTIN'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehrin taşıdığı çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede suyun rengi kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz'de salı ve çarşamba günleri etkili olan yağmurda, Bartın'da metrekareye 131 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup, Bartın'ın dağlık alanlarından geçerek yaklaşık 15 kilometre kateden Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini değiştirdi. Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. İnkumu'nda denizde oluşan çamur havadan dron ile görüntülendi.

İNKUMU PLAJI TEMİZLENİYOR

Bartın Irmağı'ndan gelen çöpler ve atıkların bulunduğu 3 kilometrelik İnkumu Plajı'nda Bartın Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş makinası kumsalda bulanan çöpleri alarak, kamyona yükledi. Temizleme çalışmasının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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