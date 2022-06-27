Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi, iskele ve yürüyüş yolları sular altında kaldı Bartın Irmağından görüntüler Sular altında kalan iskele ve yürüyüş yollarından görüntüler Bölgede nöbet tutan polis ekiplerinden görüntüler BARTIN - Bartın'da 4 gündür etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Bartın Irmağından görüntüler Sular altında kalan iskele ve yürüyüş yollarından görüntüler Bölgede nöbet tutan polis ekiplerinden görüntüler BARTIN - Bartın'da 4 gündür etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Etkili olan sağanakla birlikte iskeleler ve yürüyüş yolları sular altında kaldı. Yağışın devam ettiği kentte belirlenen noktalar dışında, ırmak kenarı vatandaşların girişine kapatıldı. AA / Akif Yaman - Güncel Bartın su Güncel Haberler

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