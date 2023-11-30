BARTIN IRMAĞI'NDA SU SEVİYESİ 4 METRE YÜKSELDİ

BARTIN Irmağı'nın su seviyesi, yağış sonrası 4 metre yükselince gezi teknelerinin bağlandığı iskele su altında kaldı. 8 köye ulaşımı sağlayan köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Kentte dünden itibaren metrekareye 40 kilogram yağış düştü. 2 gün önce yüksek kesimlere yağan kar, yağmurla birlikte eriyerek kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'na ulaştı. Irmağın su seviyesi 4 metreye yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele, su altında kaldı. Yalı bölgesindeki çektirme kayık maketleri, yükselen su nedeniyle zarar görmemesi için belediye ekipleri tarafından halatla bağlandı. Çağlayan piknik alanı da su ile kaplandı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Bu arada ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.