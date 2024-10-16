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Bartın Irmağı'na Düşen Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bartın Irmağı'na Düşen Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Bartın Irmağı'nda içki içerken dengesini kaybederek suya düşen 45 yaşındaki S.Ç., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BARTIN Irmağı'nın kenarında içki içerken dengesini kaybederek suya düşen S.Ç. (45) itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kurtarılırken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi Yalı Köprüsü altında meydana geldi. Köprü altında içki içerken dengesini kaybeden S.Ç., Bartın Irmağı'na düştü. Akıntının olmadığı nehirde boynuna kadar suya gömülen S.Ç.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Suda mahsur kalan S.Ç. itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. S.Ç. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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