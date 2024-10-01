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Bartın Irmağı İçin Acil Önlemler Alındı

Bartın Irmağı İçin Acil Önlemler Alındı
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Yalı bölgesine yerleştirilen kum torbalarıyla birlikte yapılan önlemleri açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bartın Irmağı'nın taşma ihtimaline karşı belediye ekipleri tarafından Yalı bölgesine yerleştirilen kum torbaları ve ekiplerin çalışmaları yerinde inceleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, açıklamalarda bulundu. Vali Arslan, "Şu an yağış devam ediyor. Öğleden sonra biraz daha artmasını bekliyoruz. Ama bütün arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi, hepimiz sahadayız. Dün bir toplantı yaparak tüm önlemlerimizi planladık, araçlarımızı özellikle riskli bölgelere konuşlandırdık. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızla BEDAŞ, TELEKOM gibi, özel sektör gibi kuruluşlarla sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhbarlar geldiğinde anında müdahale etmeye çalışıyoruz. İnşallah beklediğimiz afeti yaşamadan güzel bir gün geçirip sonlandırırız. Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda istirhamda bulunuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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