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Bartın'ın Şahin köyünde samanlık yangını

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Bartın'ın Şahin köyünde Rafet Karga'ya ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, tek katlı ahşap samanlıktaki 250 balya samanın yandığı belirtildi.

BARTIN'ın Şahin köyünde Rafet Karga'ya ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Şahin köyünde meydana geldi. Rafet Karga'ya ait evin yanında bulunan samanlıktan çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında, tek katlı ahşap samanlıktaki 250 balya samanın yandığı belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bartın Karga Olay Yaşam Güncel Haberler

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