Bartın'ın Abdipaşa beldesinde TOKİ konutları ihalesi 6 Temmuz'da yapılacak - Haberler

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Bartın'ın Abdipaşa beldesinde TOKİ konutları ihalesi 6 Temmuz'da yapılacak

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'ın Abdipaşa beldesinde TOKİ konutları ihalesi 6 Temmuz'da yapılacak

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Abdipaşa beldesine inşa edilecek TOKİ konutları inşaat ihalesinin 6 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Abdipaşa beldesine inşa edilecek TOKİ konutları inşaat ihalesinin 6 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Tunç, yazılı açıklamasında, şu ana kadar kent merkezinde 890 TOKİ konutu inşa ettiklerini, 320 konutun da Ulus ilçesinde yapımının tamamlandığını ve 1210 aileyi TOKİ'den ev sahibi yaptıklarını belirtti.

Merkez Dallıca köyü mevkisinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 424 konut, Şahne mevkisinde inşaatı süren 158 konut ve Abdipaşa beldesine inşa edilecek 150 konut ile il genelinde 1942 aileyi TOKİ'den ev sahibi yapmış olacaklarını ifade eden Tunç, Abdipaşa beldesi Derecik Mahallesi'nde yapılacak konutların inşaat ihalesinin 6 Temmuz'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tunç, yer tesliminin ise 500 takvim gününde tamamlanacağını bildirdi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Milletvekili Abdipaşa Bartın Güncel Haberler

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