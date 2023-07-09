İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketinde metrekare başına düşen yağış miktarlarını açıkladı. Bartın'da 134.9 kilogram, Amasra'da ise 182.4 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Sel felaketine maruz kalan diğer ilçelerde de yoğun yağışlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bartın ilimizde metrekare başına 134.9 kilogram yağış düştü"

ANKARA - İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketi yaşanan Batı Karadeniz Bölgesinde metrekare başına düşen yağış miktarlarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 24 saatteki verilerine göre metrekare başına, Bartın'da 134.9 kilogram, Amasra'da ise 182.4 kilogram yağış düştüğünü duyurdu. Sel felaketine maruz kalan ilçeler hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 24 saatteki verilerine göre, metrekare başına Arıt'da 147.6 kilogram, Kozcağız'da 129.2 kilogram, Kurucaşile'de 119.2 kilogram, Hasankadı'da 101.6 kilogram, Ulus'da 91.2 kilogram yağış düştü. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Lütfen, temkinli olalım, uyarıları dikkate alalım" ifadelerine yer verdi.