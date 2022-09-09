Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın haberleri: Bartın Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Sarı'ya veda programı düzenlendi

Güncel Haberler

Bartın haberleri: Bartın Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Sarı'ya veda programı düzenlendi

Gelen Bartın haberlerine göre Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Beypazarı Nüfus Müdürü Leyla Sarı için veda programı gerçekleştirildi.

Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Beypazarı Nüfus Müdürü Leyla Sarı için veda programı gerçekleştirildi.

Evliya Çelebi Ticaret Meslek Lisesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile kurum müdürleri katıldı.

Erdoğan, görev süresi boyunca ilçede fedakarca ve özveriyle görev yapan Sarı'ya teşekkür ederek, plaket sundu.

Sarı da Erdoğan ve Kaplan ile mesai arkadaşları ve kurum müdürlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title