Bartın haberleri: Bartın Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Sarı'ya veda programı düzenlendi
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Gelen Bartın haberlerine göre Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Beypazarı Nüfus Müdürü Leyla Sarı için veda programı gerçekleştirildi.
Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Beypazarı Nüfus Müdürü Leyla Sarı için veda programı gerçekleştirildi.
Evliya Çelebi Ticaret Meslek Lisesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile kurum müdürleri katıldı.
Erdoğan, görev süresi boyunca ilçede fedakarca ve özveriyle görev yapan Sarı'ya teşekkür ederek, plaket sundu.
Sarı da Erdoğan ve Kaplan ile mesai arkadaşları ve kurum müdürlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel