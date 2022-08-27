Bartın haberleri! Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi Güncel Haberler Bartın haberleri: Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belli oldu. Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belli oldu. Kemerköprü Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından Bartın Irmağı'ndan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ceset üzerinde kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri, cesedin kentte vatani görevini yapan M.K.E'ye ait olduğunu belirledi. M.K.E'nin, 10 gün önce birliğinden firar ettiği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Akif Yaman İtfaiye Bartın AFAD Güncel Haberler

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