AMASRA'DA 2 KAFE VE 3 BÜFE YANDI
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde 2 kafe ve 3 büfe yangında küle döndü.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde 2 kafe ve 3 büfe yangında küle döndü. İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını 1,5 saatte kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, sabah saatlerinde Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir kafenin mutfağında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek rüzgar nedeniyle yan taraftaki kafeye de sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel