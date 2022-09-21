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Bartın haberi... Ulus'ta alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

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Bartın haberi... Ulus'ta alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Bartın gündem haberine göre Bartın'ın Ulus ilçesindeki mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesindeki mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

???????Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, yaptığı açıklamada, öncelikle mevcut yağmur suyu şebekelerinde ve deşarj noktalarında temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İlave yağmur suyu şebekesi yapımıyla ilgili projenin sürdüğünü aktaran Uzun, "İlçemizin daha yaşanabilir bir kent olma noktasında önemli çalışmalara imza attık. İlçemizin altyapısından, üst yapısına çok sayıda çalışmayı bir bir hayata geçiriyoruz. Kasımlar Mahallesi'nde yaptığımız çalışmalarla da bölgenin hem altyapısını güçlendirecek, ardından da üst yapısını sorunsuz hale getireceğiz." bilgisini paylaştı.

Uzun, daha yaşanabilir kent hedefiyle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam edileceğini kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel

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