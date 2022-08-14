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Bartın haberi! Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni

Bartın haberler: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun konuşması AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un konuşması Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza...

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun konuşması

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un konuşması

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

AA / Güncel

Batı Karadeniz Yılmaz Tunç AK Parti Bartın Güncel Haberler

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