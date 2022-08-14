Bartın haberi! Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Bartın haberler: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun konuşması AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un konuşması Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza... Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun konuşması Ak Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un konuşması Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. AA / Güncel Batı Karadeniz Yılmaz Tunç AK Parti Bartın Güncel Haberler

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