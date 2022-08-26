Irmakta erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu. Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu. Kemerköprü Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'ndan gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, ırmakta bir erkeğe ait ceset olduğunu belirledi. Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Akif Yaman İtfaiye Bartın AFAD Güncel Haberler

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