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Bartın haberi: Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu

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Bartın haberi: Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu

Bartın gündem haberi: BARTIN'da ırmaktan kökü kokuların gelmesi üzerine yapılan araştırmada su yüzeyinde ceset bulundu.

BARTIN'da ırmaktan kökü kokuların gelmesi üzerine yapılan araştırmada Su yüzeyinde ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin yaklaşık 10 gündür suda olduğu tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde ırmak kenarında vatandaşlar kötü koku geldiğini fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri suyun üzerinde yüz üstü duran erkek cesedini gördü. İtfaiye ekipleri cesedi bota aldı. 10 metrelik yamaçtan itfaiyenin halat yardımıyla çıkartılan ceset otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedinin yaklaşık 10 gündür suda olduğu tahmin edildi. 40-45 yaşlarındaki kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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