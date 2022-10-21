Bartın haberi... Amasra'daki maden faciası soruşturmasında 50 kişinin ifadesine başvuruldu (3)

METAN GAZI YÜKSELMİŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağındaki eksi 300 kotundaki grizu patlaması sonrasında metan gazı verilerine ulaşıldı. 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan 12 dakika önceki veriler ortaya çıktı.

Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki 16.00- 24.00 mesaisinde eksi 350'de 1, eksi 300'de 2 ve 250 kotunda 2 galeride çalışma yapıldığı öğrenildi. Eksi 250 kotundaki bir galeride doğal havalandırmanın bulunduğu mekanize ayak, diğer galerilerde de temiz havayı taşıyan vantüplerin, ocak içerisinde elektrik kesilse bile dışarıda elektrikle beslenerek çalıştığı öğrenildi. Patlamanın olduğu eksi 300 kotundaki 2 galerinin gerisindeki gaz sensörleri bulunuyor. Eksi 300 kotunun barajla kapatılmasından dolayı sağ ve soldaki hangi galeride patlamanın yaşandığı bilinmiyor.