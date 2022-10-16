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Bartın haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye

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Bartın haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye

Bartın haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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