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Bartın haber: Ulus Kaymakamı Kılıç, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

Bartın haber: Ulus Kaymakamı Kılıç, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

Güncel Haberler

Bartın gelişmesine göre Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazi ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kılıç, gazetecilere, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşları sık sık ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Vatandaşların yaşamlarını kaliteli sürdürmeleri için projeler ürettiklerini kaydeden Kılıç, "Bu ziyaretlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bağ oluşturuyor ve devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Hepsine ayrı ayrı hassasiyet gösteriyor ve memnuniyetleri için özen gösteriyoruz. Devletimizin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu söylüyoruz." dedi.

Kılıç'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Uğur Ünal da eşlik etti.

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AA / Akif Yaman - Güncel

Mehmet Sadık Ulus Güncel Haberler

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