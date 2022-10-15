Bartın haber... TBMM Başkanı Şentop, Amasra'da maden kazasının yaşandığı bölgeye geldi
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Bartın bölgesinden gelen habere göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un maden kazasının yaşandığı bölgeye gelmesi Şentop'un yetkililerden bilgi alması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir madenciyle görüşmesi BARTIN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın'ın Amasra ilçesindeki...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un maden kazasının yaşandığı bölgeye gelmesi
Şentop'un yetkililerden bilgi alması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir madenciyle görüşmesi BARTIN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağına geldi.
Kaynak: AA / Güncel