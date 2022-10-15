Bartın haber... TBMM Başkanı Şentop, Amasra'da maden kazasının yaşandığı bölgeye geldi Güncel Haberler Bartın bölgesinden gelen habere göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un maden kazasının yaşandığı bölgeye gelmesi Şentop'un yetkililerden bilgi alması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir madenciyle görüşmesi BARTIN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın'ın Amasra ilçesindeki... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un maden kazasının yaşandığı bölgeye gelmesi Şentop'un yetkililerden bilgi alması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir madenciyle görüşmesi BARTIN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağına geldi. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Şentop Amasra Bartın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bartın haber... TBMM Başkanı Şentop, Amasra'da maden kazasının yaşandığı bölgeye geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.