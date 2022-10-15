Bartın haber: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye Güncel Haberler Bartın gündem haberine göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi. Mirzoyan, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, bu mesaja "Samimi başsağlığı mesajınız için teşekkür ederim Bakanım." yanıtını verdi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov da Twitter paylaşımında Çavuşoğlu'nu etiketleyerek patlamada yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi. Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan Bartın Güncel Haberler

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