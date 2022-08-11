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Bartın haber | Bartın Valisi Arslan, Kozcağız beldesinde incelemede bulundu

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Bartın haber | Bartın Valisi Arslan, Kozcağız beldesinde incelemede bulundu

Edinilen Bartın haberine göre Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesini ziyaret etti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesini ziyaret etti.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'dan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Arslan, esnafı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Arslan, Bartın Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi, TOKİ tarafından Şarköy Gürgenlik mevkisinde yapılacak Tarımköy Konutları şantiyesi ile Şarköy Boğaz mevkisinde Kozcağız-Kumluca beldelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprü inşaatını da inceledi.

Arslan, çalışmaların titizlikle sürdürülüp koordinasyon içerisinde hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi.

AA / Akif Yaman - Güncel

Mustafa Karaman Kozcağız Bartın Güncel Haberler

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