Bartın haber: Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti Bartın haberler: Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar ile 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalar ile 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulunan Arslan, Bartın ve bölge ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı firma sahibi ve yöneticilere teşekkür etti. Arslan, daha sonra Bartın 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokuluna ziyarette bulundu. Eğitim faaliyetleri hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'dan bilgi alan Vali Arslan, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Güncel AA / Akif Yaman Organize Sanayi Bölgesi Bartın OSB Güncel Haberler

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